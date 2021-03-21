中美俱指對話坦率 認存重大分歧 各開記者會 美：達兩目的 華：及時有益

布林肯：將與盟友磋商

第三輪對話由上午9時10分開始，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外長王毅，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）偕隨行人員出席，會談至中午約12時結束。美國之音報道，中方代表在對話結束後不發一言直接離開，之後接受中國官媒的採訪。布林肯和蘇利文則向在場傳媒簡短陳述。布林肯表示，對話前已很清楚雙方在一些領域存在根本分歧，因此當美方「明確而直接地提出這些問題」，對中方的強硬回應不感到吃驚。他表示，雙方「就廣泛的議程進行了很多小時非常坦率的交談」。

儘管對話如外界預期沒有取得任何突破，但布林肯說，美方達到了兩個目的，一是表達美國及盟友對中國系列行為的嚴重關切，二是闡明美國的政策、優先事項和世界觀。蘇利文補充，對話亦讓美方了解到中方的優先事項和議題，「我們帶着清醒的認識來，帶着清醒的認識走」；一行人將返回華盛頓評判美方所處的局面，並基於這次會談情况，與盟友和伙伴磋商決定下一步措施。

楊潔篪：中國發展壯大不可阻擋

新華社引述楊潔篪在記者會上表示，這次對話是有益的，有利增進相互了解。他指出，雙方在一些問題上存在重要分歧，中國將堅定維護國家主權、安全和發展利益，並強調「中國的發展壯大不可阻擋」，雙方應按照不衝突不對抗，相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係。王毅表示，中方是抱着誠意來對話的，在尊重和照顧彼此核心利益與重大關切基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終敞開。

華：共產黨執政是不可觸碰紅線

隨後央視發出中方新聞稿，指出在對話期間中美雙方圍繞各自內外政策、中美關係以及共同關心的重大國際地區問題進行了坦誠、深入、長時間、建設性的溝通，強調對話及時；又指出中國的發展離不開中國共產黨的領導，中國特色社會主義制度是最符合中國國情的制度，是中國發展的「密碼」，中國共產黨的執政地位和制度安全是不可觸碰的紅線。

新聞稿指出，中美的差異分歧並不構成對抗理由，雙方誰都無法承受衝突對抗的後果；兩國可以在抗擊新冠、氣候變化、推動世界經濟復蘇等任務上開展合作，並根據兩國元首通話精神，保持溝通渠道暢通，避免誤解誤判。新聞稿還敦促美方消除上屆政府對華錯誤政策影響，避免製造新的問題。

（綜合報道）

（中美角力）

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