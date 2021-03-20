北京聞風：中國平台經濟「野蠻生長」將終結 ／文：鍾鳴九

根據官方在《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》中的定義，平台經濟是指由互聯網平台協調組織資源配置的一種經濟形態。目前，中國每個人的日常生活幾乎都離不開阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴出行等電子商務、即時通訊、外賣、在線支付、長短影片類平台企業巨頭的運作。

觀察人士指出，中國互聯網排名前30的應用程式，近七成被阿里巴巴和騰訊瓜分，平台經濟的壟斷格局業已形成。這種狀况帶來諸多問題，首當其衝的是壟斷者利用資本優勢打壓或併購競爭對手，形成「強者越強」的馬太效應。

平台經濟利用大數據等信息化技術大幅提高市場效率的特點，使其在國民經濟中佔據不可取替地位，但在缺乏監管的環境中，容易「野蠻生長」。從官方近期的動作中可以看出，這種「野蠻生長」的局面已得到改觀。

加強反壟斷監管料成治理重點

首先，促進市場公平競爭，防止資本無序擴張。繼2018年騰訊起訴今日頭條、抖音不正當競爭後，今年2月，抖音也起訴騰訊涉嫌壟斷。此外，中國互聯網平台企業近年來多有未經申報的併購活動，如2016年滴滴和Uber的併購；阿里、騰訊對許多企業的併購也未能得到合理監管。加強反壟斷監管力度，料將成為平台經濟治理的重點。

第二，強化平台企業數據安全責任，保護消費者隱私權。平台經濟壟斷格局帶來的另一個問題是，壟斷者借助霸王條款過度搜集消費者個人信息，甚至販賣消費者私隱，威脅數據安全；又通過大數據分析，以各類消費貸款誘導透支消費，推行網上信貸產品快速斂財，形成金融安全隱患。因此如何規範數據安全機制，將成為平台經濟治理的新課題。

創富同時帶動實體經濟

第三，聯通平台經濟與傳統產業，帶動實體經濟增長。平台經濟在創富同時，也一定程度影響實體經濟發展。以去年疫情期間興起的社區團購為例，美團、京東競相圍獵，而個體工商戶經營卻面臨下滑。

此次中央財經委員會會議中提到，要用工業互聯網平台改造提升傳統產業、發展先進製造業，扶持中小科技企業創新。可以預計，引導互聯網技術為實體經濟服務，將成為下一步工作的關鍵。

文：鍾鳴九