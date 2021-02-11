台醫護下周一起接種牛津疫苗 首批配送44,500劑

台灣首批牛津疫苗共11.7萬劑3日自韓國運抵台灣，歷經兩周檢驗封緘，本周三完成安全性檢驗，獲台灣衛生福利部食品藥物管理署正式放行。中央社報道，首批牛津疫苗昨天上午陸續配送至全台57家醫療院所。台大、新光、桃園醫院等多家醫院已收到疫苗，各醫院均在安排接種計劃，待中央流行疫情指揮中心一聲令下就能開打。

院內逾500人願打 可列優先接種據點

台北市衛生局稱，由於優先接種對象為專責病房或隔離病房的醫護人員，因此只要醫院調查有超過500人願意接種，就可能優先列為接種據點。目前台北共有9家專責醫院會設接種據點，提供該院以及鄰近醫院的第一線醫事人員接種，衛生局會密切掌握疫苗配送進度。台大醫院則表示，已收到1000多人份疫苗，相關工作在籌備當中，必須準備醫生、施打場所並安排聯絡人，同單位醫護人員也不能一起打，避免出現不良事件。

《聯合報》引述台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，牛津疫苗首批配送44,500劑，全台57間提供接種服務的醫院，僅剩連江縣的醫院還沒拿到，主因與天氣不佳，飛機無法起飛送貨有關。

與此同時，台灣的預防接種小組專家昨日下午5時舉行會議，商討牛津疫苗接種日程，會議歷經一小時，指揮中心指揮官陳時中會後表示，專家決定如期接種，宣布下周一（22日）開打。

（抗疫新階段）