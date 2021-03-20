加商人斯帕弗諜案閉門審結 8國外交官遭拒門外 丹東中級法院擇日宣判

加國駐華使館官員：對被禁旁聽失望

昨日上午，丹東中級法院開庭審理斯帕弗案，當局以庭審涉及國家秘密為由拒絕媒體旁聽，同被拒絕進入法庭的還有來自加拿大、美國、法國、英國等8個國家的10名外交人員。警方為維持秩序，在法庭周邊設置了警戒線。庭審持續約2小時左右結束，案件未當庭宣判。至下午1時許，丹東中院在官網上發布庭審信息，稱斯帕弗及其辯護律師到庭參加訴訟，法院將依法擇期宣判。

路透社報道，斯帕弗的律師向加拿大駐華使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）確認，斯帕弗出席了庭審，但並未在法院外露面。另有報道稱，加拿大駐華使館高級官員對使館官員被禁止進入旁聽感到失望。 ​

康明凱周一開審 未見法庭資料

早前加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）在Twitter上證實，接到中國官方通報，與斯帕弗相同罪名而被羈押的加前外交官康明凱，將於3月22日在京出庭受審。此前消息顯示，該案將在北京第二中級法院開庭審理。不過，本報搜索北京地區各級法院在22日當日開庭的187條信息中，未搜到康明凱案的消息。

兩人家屬僱主促放人

國營加拿大廣播公司（CBC）18日引述斯帕弗家屬聲明， 認為斯帕弗「只是個平凡的加拿大生意人，為了在加拿大、中國和朝鮮民主主義人民共和國間創造具有建設性的關係，做出了非比尋常的努力」，並稱「他熱愛在中國生活和工作，絕對不會做出任何冒犯中國或中國人民利益的事」。家屬還表示「有必要出面發言，呼籲無條件放人」，認為斯帕弗無罪。

康明凱曾經任職的國際危機組織（International Crisis Group）主席艾伍德（Richard Atwood）也在聲明中表示：「經過830天的囚禁，麥克（康明凱）應該立即被釋放，好讓他回家與摯愛團聚」。該組織副主席艾羅（Comfort Ero）強調，康明凱在中國的工作內容向來公開，且「中國當局也非常清楚」。

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