涉售違禁減肥藥 炫富女郭美美再被捕

據《新京報》報道，警方通報發布後，知情人士透露，通報中的郭姓女子正是郭美美。人民日報官方微博也以「郭美美等銷售違禁減肥食品被刑拘」為題轉發警方通報。郭美美是內地資深「網紅」（KOL），是話題人物，此案披露後再引起關注。

含西布曲明 內地禁用禁銷售

在今年3月15日即「國際消費者權益日」前夕，內地各地警方查獲多宗非法添加違禁成分「西布曲明」減肥類食品案件，郭美美此番「二進宮」也與此有關。「西布曲明」是一種作用於中樞神經系統的食慾抑制劑，2010年，內地明確禁止「西布曲明」制劑和原料藥的生產、銷售和使用。

郭美美曾於2011年在社交平台微博上以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身分炫富，而引爆「中國紅十字會郭美美風暴」。她在2014年7月9日，在北京因參與網路賭球而入獄。

出獄後，郭美美依舊高調，搖身一變化身為DJ駐唱歌手，出入各大酒吧娛樂場所商演撈金。昨晚，警方發布案情通報後，內地不少媒體多以「郭美美又被抓了」為題報道案件。澎湃新聞刊發評論稱，像郭美美這樣的「網紅」犯罪者，出獄後何去何從，相關部門和社會組織是否應給予一些關注和追蹤，如何避免他們再次誤入歧途，都是值得思考的命題。