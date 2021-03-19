換臉技術具動員社會能力 網信辦約談11企業促監管

中通社報道，「深度偽造」技術又稱「深度換臉」，是以人工智能（AI）技術用於製作或修改短片內容以呈現與實際不符的影像，近期有關該技術的應用在網絡引起頗大爭議。

Clubhouse早前被禁

變臉程式近期下架

內地早前封鎖爆紅的語音聊天應用程式Clubhouse，近期又下架AI「變臉」應用程式Avatarify，加上網信部門和公安機關最新的行動，顯示是一連串加強監管語音社交和「深度偽造」技術的措施。

國家網信辦昨日發出新聞稿稱，北京、上海、廣東等地網信部門、公安機關約談11間公司，行動是針對近期未履行安全評估程序的語音社交軟件和涉「深度偽造」技術的應用程式。當局督促有關企業按照《網絡安全法》、《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》（下稱規定）等法律法規及政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，並對安全評估中發現的安全隱患及時採取有效整改措施，切實履行企業信息內容安全主體責任。

當局促企業開展「安全評估」

規定要求，出現具有輿論屬性或社會動員能力的信息服務上線，或者信息服務增設相關功能，使用新技術、新應用，使信息服務的功能屬性、技術實現方式、基礎資源配置等發生重大變更，用戶規模顯著增加等情形，互聯網信息服務提供者應當自行開展安全評估，對評估結果負責，並向網信部門和公安機關提交報告。當局經書面審查認為有必要的，應當依據各自職責對互聯網信息服務提供者開展現場檢查。

稱公安機關審查「有必要」

新聞稿表示，下一步國家網信辦和公安部將繼續指導各地網信部門、公安機關加大巡查檢查力度，督促屬地互聯網企業嚴格遵守相關法律法規，積極主動履行安全管理義務，切實履行企業主體責任，共同維護網絡傳播秩序，營造良好網絡生態。