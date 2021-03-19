加國：斯帕弗康明凱今起在華受審

拘押逾兩年 加外長：程序缺透明

據加拿大外交部聲明，加方對商人斯帕弗（Michael Spavor）及前外交官康明凱（Michael Kovrig）被控間諜罪的審訊欠缺透明度深感憂慮，並重申加方認為中方扣留兩人是任意拘押。加拿大外長加諾（Marc Garneau）稱，加方會繼續努力，讓兩人立即獲釋。

加國兩人自2018年12月10日起被中國扣留。此前，加方應美國政府要求，於2018年10月1日逮捕在溫哥華轉機的華為首席財務官孟晚舟。加方多次表示，中方行動是針對孟晚舟案的報復。

中國外交部新聞發言人趙立堅昨在例行記者會表示，有關加拿大公民個案，中方一貫按照《維也納領事關係公約》《中加領事協定》和中國有關法律法規，處理包括領事通報在內的有關事宜。

中國駐加拿大使館發言人稱，中國是法治國家。「加方一方面自我標榜為法治國家，另一方面又對中方依法處理相關案件指手畫腳。這是何等的虛偽和傲慢。談到『任意拘押』，加方在中國公民孟晚舟未違反加任何法律的情况下將其拘押逾兩年之久，這才是不折不扣的任意拘押。」

華使館發言人又稱，中方敦促加方切實尊重中國司法主權，加方應立即糾正錯誤，盡快釋放孟晚舟平安回中國。

中加互釋對方公民 美方不評論

在中美會晤前夕，中加關係成議題。據彭博社報道，美方對有關中加相互釋放對方公民的提議不予置評。在2月份，美國總統拜登曾呼籲中方釋放兩名加拿大人 。