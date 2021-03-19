會談前夕再出招 商停中資電訊許可

據路透社報道，FCC稱，上述公司因為受中國政府控制而存在安全風險。中國聯通美洲公司擁有近20年的授權，在美國提供國際電訊服務。去年12月，FCC啟動類似程序，開始撤銷中國電訊的授權。中國聯通回應稱，子公司已經在美國經營接近二十年，期望FCC能夠對公司有徹底、公正和基於事實的審查。

美商務部同日調查多間中企

美國商務部同日亦稱，已向多間在美國提供資訊與通訊技術服務的中國企業發出傳票，以調查它們是否構成國安風險。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在一份聲明中指出，北京的行為削弱美國的科技優勢，並威脅盟友。這次發出傳票，是為蒐集資訊以便日後能夠採取行動，讓美國企業、美國工人和美國的國家安全獲得最佳保障。

前述聲明未點名具體公司。但美國前總統特朗普政府曾鎖定華為技術公司（Huawei Technologies）和中興通訊（ZTE Corp），要美國電訊基礎設施移除它們的設備。

（中美角力）