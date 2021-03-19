中美今會晤 崔天凱：沒過高期待 稱中方核心利益沒退讓餘地 消息：難修復關係

中方代表團昨抵阿拉斯加

這是中方與拜登政府高層首次會晤，也是時隔9個月後，中美最高層再度就兩國關心的重大問題面對面交流。央視新聞昨下午4時許報道，當地時間18日凌晨，應美方邀請，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅率領的中國代表團及其隨行人員抵達安克雷奇，參加中美高層戰略對話。「鳳凰網」指，9個小時的雙邊對話很少有，而且是雙方最高級別的外交國安官員，概括對話特點是「人少、級別高、時間長」。

對話人少級別高時間長

據中新社報道，崔天凱當地時間17日在安克雷奇表示，並不指望一次對話就能解決中美之間所有問題，所以「對這次對話也沒有過高的期待或者幻想」。他稱希望這能夠成為開端，雙方能夠開啟坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程。他又說，如果有人認為中方這次帶着誠意來到阿拉斯加這個還是冰天雪地的地方，就是為了作出妥協和讓步，「那我會建議北京的同事們趁早取消這次旅行，何必費這個麻煩跑來呢」。

美方先訪日韓

崔：走夜路唱歌壯膽

中美會談前，美方代表布林肯與蘇利文首先到訪東亞盟國日本和韓國，其間更點名批評中國。崔天凱形容此舉有如「走夜路唱歌為自己壯膽」，評價做法沒太大必要，也不見得有多大用處，「有什麼問題要跟中方談，可以面對面攤開來談」。他又強調，國家間對話溝通最基本前提是相互尊重，在涉及中國主權、領土完整、國家統一等核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，這也是中方將在這次會談中清楚表明的態度。

美媒：中方議程與美方幾無重疊

會晤前夕美方有更多消息放出，《華爾街日報》引述知情人士透露稱，中方擬要求美方撤銷前總統特朗普政府時期推出的許多針對中國政策，包括施加於華為和中芯的限制措施。中方亦希望推動國家主席習近平與美國總統拜登，於4月22日地球日全球領導人線上氣候峰會這一機會，以視像形式實現「習拜會」。

了解中方計劃的人士表示，如果美國實施的這些限制被取消或放寬，中方將考慮取消反制措施。根據美方早前表態，會晤議題包括新疆香港人權自由、南海擴張軍力、對美國盟友施加經濟壓力等。報道指，中國拿出的議程與華盛頓方面幾乎沒有重疊，由此可以看出雙方裂痕之深、修復關係難度之大。

（綜合報道）

（中美角力）

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