羅湖擬建「大灣區免稅城」 引進港貨國際品牌 谷本地消費

《證券時報》報道，今年廣東省兩會上，廣東提出支持廣州、深圳建設國際消費中心城市，規劃一批區域消費中心城市，「推動建設具有地方特色的市內免稅店，引導境外消費回流」。羅湖區周二（16日）公布《羅湖區產業發展十四五規劃（徵求意見稿）》，提出羅湖擬設立跨境消費中心，將國貿大廈改造升級，建設「粵港澳大灣區免稅城」。

國貿大廈是深圳改革開放的地標建築，深圳國土委曾表示「說起最早的建築工程招標，說起三天一層樓的『深圳速度』，說起那個春天聲震天下的『南方談話』（鄧小平南巡講話），總會說起這幢大廈。」

選址國貿大廈 「深圳速度」地標

規劃又提出要積極爭取市內免稅政策落地，支持有條件的企業申請免稅品經營資格；同時利用羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，改善口岸消費環境。今年1月14日召開的羅湖區人大會議，已提出未來羅湖要以建設「國際消費中心城市核心區」為主要目標，其中提到要發揮國貿大廈毗鄰羅湖口岸優勢，引進優質港貨、國際和國貨精品，推動境外消費回流和國貨走出去。

《徵求意見稿》未有提及港貨，但提到要形成「以全球商品為主、國貨精品為輔」的跨境消費商業圈。

鹽田同研推沙頭角免稅區

提出「免稅消費中心」的還有深圳鹽田區。區委書記陳清早前表示，該區目前正研究加快試行、爭取類似「海南島模式」的相關免稅政策，在限定區域、限定額度內，遊客可買到物美價廉的商品；接下來將全力推進「沙頭角深港國際旅遊消費合作區」建設，重點建設0.73平方公里的沙頭角跨境免稅消費核心區。

長期以來，赴港消費對深圳消費存在虹吸效應。有市場人士建議，目前赴港消費放緩，深圳應趁機推動本地消費。中國（深圳）開發研究院金融與代產業研究所副所長余凌曲表示，深圳零售額相比其他一線城市明顯偏低，一大原因是深圳人喜歡在香港或口岸購買免稅商品；未來市內免稅店開業，將拉近兩地商品在價格和品質上的差距，會有相當多消費能力在本地轉化。