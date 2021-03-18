台灣帕勞推旅遊氣泡 蔡：迎疫後經濟

帕勞是新冠大流行至今少數未有確診的國家。中央社報道，台灣衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上稱，台帕「旅遊氣泡」初期每周2個航班，每班入境旅客上限為110人，參與者須符合3個條件，包括6個月內無外遊史，近2個月無居家隔離、檢疫或自主管理，3個月內未確診新冠，且在機場核酸檢測呈陰性。

未開自由行 全程交通定點接駁

陳時中指出，旅遊行程規劃須符合5項防疫原則：一）「團進團出」，不可安排個人行程；二）行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線；三）全程定點接駁交通，交通工具應每日加強清潔消毒；四）旅客僅限入住取得帕勞當地衛生單位認可的酒店；五）用餐須有專屬用餐區及適當分流，維持社交距離。至於返台安排，陳時中說，旅客回程前毋須再做檢測，抵台後不用家居檢疫，但入境後5天內仍要遵守「加強自主健康管理」，包括1人1室等要求，第5天自費檢測陰性後，改為「一般自主健康管理」至第14天。

帕勞總統月底訪台

蔡英文昨在facebook表示，這是迎接「疫後經濟」的重要一大步。惠恕仁則在當地記者會上稱，「我們都有信心」，感染風險很低，而且開放邊境是重要一步，「也是時候了」。台外長吳釗燮宣布，惠恕仁本月28日將訪台，下月1日回國，其間除會見蔡英文，也將參加推廣旅遊活動，是惠恕仁1月21日上任後首次外訪，也是疫情爆發後台灣首次接待外國元首。