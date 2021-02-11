台防長：兩岸開戰風險增 隨時應對 稱解放軍「要打多久就陪多久」 美軍何時馳援「不在考慮」

《聯合報》和中央社報道，上月獲委任防長的邱國正，昨日首次到台灣立法院外交及國防委員會作報告，接受質詢時被問及，解放軍戰機頻頻擾台，去年共計90天、約380架次，台軍飛行維護保養成本逾17億元（新台幣，下同，約4.7億港元），今年至今則已128架次，這是否消耗戰？邱國正回答指解放軍擾台不是短期，台軍嚴密監控也有應對方法，承認這是消耗戰一環，若是「一比一」的做法台方會「賠很多」，稱台軍已在調整，以應對突發狀况。

解放軍機擾台 增撥6億應對

同場的台灣空軍參謀長黃志偉表示，不管是訓練還是戰備，F-16戰機每小時約花費15萬元（約4.1萬港元），「經國號」戰機約22萬元（約6萬港元），P-3C反潛機則約20萬元（約5.5萬港元）。黃志偉稱，根據去年解放軍戰機擾台狀况，以及台灣空軍判斷，今年的作業維持費已多編列21億元（約5.8億港元），應該足夠。

邱國正稱，解放軍目前無辦法完全以正規能力對台行動，但一旦「吃了秤砣鐵了心」，攻台非不可能。至於美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）的「6年攻台」論，邱國正表示，必須全面考慮，不能設定6年或多久會面臨戰爭，而是需要隨時反應。他還提到，台國防部面對未來戰爭已設定三大目標，包括後備動員、不對稱戰力以及聯合作戰，三者都需要強化。

談南海：未擬太平島駐海軍陸戰隊

至於美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀前日與日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會談，對台海重要性達成共識，邱國正認為是正面發展，樂見其成。台國防部周日（14日）稱持續與美軍共同建構聯合導彈防禦機制，邱國正說，台灣跟友軍之間有很多溝通渠道，有些議題可以加進去，有些可以持續談，台方當然要努力，雙邊思考研擬，才會有具體對談。對於南海局勢，邱國正表示，目前已有強化戰力措施，現階段不考慮派海軍陸戰隊駐守太平島。

京斥美日防長聲明干涉內政

對於美日防長的聯合聲明，中國外交部新聞發言人趙立堅昨表示，聲明惡意攻擊中方對外政策、嚴重干涉中國內政、妄圖損害中方利益，中方對此強烈不滿、堅決反對。趙說，中國在台灣、涉港、涉疆、南海、釣魚島等問題上的立場是一貫而明確，「中國捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石」。

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