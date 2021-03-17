坎貝爾：要美改善對華關係 京須先停對澳壓迫

中澳交惡已近半年，中國去年10月起以加強監管為由，停止進口澳洲煤炭，同月又要求內地棉企停向澳洲入貨。坎貝爾（Kurt Campbell，圖）接受《悉尼晨驅報》（Sydney Morning Herald）訪問時表示，中美官員每次會面時必會提到中國對澳洲的「經濟壓迫」，「本周在阿拉斯加交流時，也會強調此事」。他強調：「我們完全了解現在的狀况，直到那些政策獲得回應、且坎培拉與北京建立起更正常的互動前，我們不打算採取實質行動改善（對華）關係。」報道稱，中國近期的對澳貿易禁令涉額近200億美元。

外交部重申「責在澳洲」

趙立堅昨日在例行記者會上未有正面回應，僅重申仍在商定這次中美會晤的具體議題。他說，雙方應該互相尊重，平等相待，通過對話增進相互了解，管控和化解分歧問題，推動中美關係重回正軌。至於中澳關係，趙立堅強調當前困難局面的根本原因是「澳方在一系列涉及中國主權安全和發展利益的問題上，採取錯誤言行，破壞兩國互信和合作基礎，這其中的是非曲直，澳方十分清楚」。

美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），周四（18日）將在阿拉斯加與中央政治局委員楊潔篪及國務委員兼外長王毅會面，是拜登政府任內中美首次高層面對面接觸。

（綜合報道）

（中美角力）