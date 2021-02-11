內地封禁Signal 網民稱要VPN翻牆

彭博社報道，暫時未知內地網絡監管機構是否永久禁用Signal。科技傳媒TechCrunch指出，蘋果中國區應用商店（App store）周二（16日）仍可下載Signal，相信未有收到中國當局指示要求其下架。內地Android用戶則一向無法下載Signal。

下載量近51萬 外交部：不了解

作為內地少數毋須使用VPN便可使用、私隱度高的加密通訊軟件，Signal獲內地記者、 異議人士以至注重私隱的民眾青睞。WhatsApp今年1月更新私隱條款表明會與facebook共享用戶資訊後，在本港引發「轉會潮」，Signal下載量激增；WhatsApp其後表示暫緩更新。TechCrunch引述數據分析公司Sensor Tower稱，Signal目前在蘋果中國商店下載量接近51萬次。

中國網信辦和Signal均尚未回應事件。中國外交部發言人趙立堅昨天回應說不了解Signal被封情况，稱「中國互聯網是開放的。同時，中國政府依法依規管理互聯網」。