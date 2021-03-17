山東肉批發商「鴨冒羊」牟利 供應火鍋店自助餐館 「沒被投訴不好吃」

3．15前夕，有內地記者在山東濟南的凍品肉批發商市場「放蛇」，揭發部分商戶銷售的凍羊肉卷其實是用價格低廉的鴨肉和羊油製作的「合成肉」。

鴨肉羊油合成 僅市價1/4

「澎湃新聞」報道，面對「羊肉卷」價格過平的質疑，商戶並不避諱所售「羊肉卷」並非真羊肉，而是鴨肉和羊油製作的「合成肉」。商戶又稱每公斤批發價約14元，由於價格便宜，合成肉多售予附近的平價火鍋店或自助餐館。本報記者利用美團App搜尋北京的多家超市及市場銷售的羊肉價格，顯示每公斤介乎60至100元。山東濟南批發市場的合成肉約是羊肉市價的1/4。

上述商戶強調，合成肉「沒有（被）投訴過不好吃……口感肯定也好吃」，又稱因為有羊油味道跟羊肉差不多，而且吃火鍋時多會點醬料，蘸醬後「什麼都吃不出來」。

有餐廳遇查詢 回答「調製肉」

為求證「假羊肉」去向，上述傳媒暗訪山東聊城一間每人收費55元（約65.6港元）的自助餐廳。餐廳內放有一盆火鍋肉，被問及是什麼肉，工作人員說是「調製肉」。再被追問時，工作人員說「反正是沒含羊肉」。

用鴨肉或豬肉等低價肉品充當價格較高的牛羊肉，在內地已有近10年歷史。據公開報道顯示，在陝西、河北、山東、黑龍江等省均發生類似案件。以羊肉名目售賣的合成肉最終大多流向平價火鍋店、自助餐館及燒烤檔。

除了合成肉冒充羊肉，在山東聊城一大型羊屠宰場，給活羊灌水幾乎成了宰殺前的必經步驟。澎湃新聞暗訪拍攝畫面顯示，飼養者將水管強插活羊口中灌水。屠宰場工作人員表示，一般在宰殺前數小時要注水，注一遍水的羊肉每公斤售價65元、注兩遍水的63元、不注水的67元。

活羊灌水「呃秤」 山東肉商稱普遍

鮮羊肉批發商表示，注水羊在當地非常普遍，除供應山東，還銷往河南、安徽、江蘇等地。有業內人士表示擔憂，因為注水羊肉不但肉質被破壞，且容易滋生細菌及寄生蟲。

涉用瘦肉精 河北抽驗22萬羊

除了合成肉冒充羊肉、給活羊注水外，河北省重要的養羊基地青縣，則被揭發在飼料添加瘦肉精。新華社昨報道，「瘦肉精」問題羊肉曝光後，河北青縣縣委、縣政府前晚起展開調查。

截至昨晨8時，在涉事養殖戶回成杰養殖場飼料中驗出「瘦肉精」，對新興鎮21.9萬隻存欄羊的抽樣檢查以及全縣所有肉羊養殖戶的排查工作則尚在進行。涉事企業負責人被扣查。