台旅巴撞山6死39傷 司機稱煞車失靈

車身現大洞 數人「彈出墮山溝」

意外發生於昨午4點許，當時旅遊巴載司機和乘客共45人，在行經蘇花公路蘇澳鎮台9線115公里處，突然失控撞山壁，除車頭損毁，左側後半車體亦出現大洞。有乘客描述事發經過，稱旅巴前兩彎就失控，接着第三彎終撞山壁，「好幾個人彈出來掉到山溝」。有目擊者表示，旅巴當時車速很快，直到轉彎處司機才急踩煞車，地面留下很長煞車痕，但車體仍直接衝撞山壁，然後彈回撞上護欄。肇事旅巴游姓司機表示當時踩煞車掣沒反應。

救援人員到場後將傷者送往蘇澳榮民醫院。據中央社昨晚9時統計，事故暫時造成6死、39傷；涉事旅巴車齡3年多，今年檢查合格。

東森新聞報道，出事的旅遊巴是接載新北市新店區復興里的里民活動團，負責當地好視野旅行社接辦的「新店復興里-花蓮二日遊」，一共160名遊客，年齡多為40至60歲，團費約4000元新台幣（約1100港元），他們分乘4輛旅遊巴出行，該日為行程第二日，正回程返台北途中。其餘3輛旅巴已到蘇澳車站休息。

台灣對上一次嚴重車禍為2017年2月13日，台北「蝶戀花」旅遊巴在轉彎時翻側墜坡，致33死。