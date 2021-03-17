法議員擬訪台 華大使致函促取消 計劃今夏考察防疫 台：習說不要恃強凌弱？

法媒指信函措辭尖酸 議員相當不滿

法國網媒「字母A」（La Lettre A）報道，盧沙野2月18日致函法國執政黨共和前進黨參議員李察（Alain Richard），稱其從參議院網站得知，參議院友台小組正籌備今年夏天的國會訪台團。據稱，盧沙野在信中對訪台計劃表示譴責，稱該計劃將「威脅北京與台北關係現狀」。

盧沙野強調「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，指友台小組訪台不僅將破壞這一原則，更會「向台獨勢力發出錯誤信息」。盧又要求李察未來避免以任何官方形式與台灣當局接觸。報道稱，李察對此非常不滿，正準備清晰回覆。

報道引起法國學者和台灣當局關注。法國智庫策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在Twitter稱，「這封信是中國對我們民主制度令人無法接受的干預。我們的參議員有自由和他們認為合適的所有人見面。北京尚不得對我國民選官員指手劃腳，遑論他們的一名外交官。」

使館否認干預：是阻止干預

中國駐法大使館其後轉發波恩達茲帖文稱，「這不是干預他人內政，而是阻止對他人內政的干預。盧大使要求法國參議員不要去台灣，而不是不要去科西嘉島（Corsica，法國東南部一具獨立訴求的島嶼）。」

台駐法代表稱李察訪台有先例

據中央社報道，台灣駐法代表處代表吳志中昨回應稱「中華民國為主權獨立國家，本就有權與各國國會議員交往，且台灣與法國國會互訪已行之有年」。他稱李察是台灣敬佩的議員與友人，曾於2015年、2018年應邀訪台，2019年還首次以參議院名義邀請台灣立法院立委訪問法國國會，具歷史意義。吳說：「台法國會與人民之間的交往在代表處的努力下，已經正常化了，中國大使無權說三道四。」

台外交部歐洲司副司長陳詠韶對李察訪台規劃表示「熱烈歡迎」，並稱相信中國戰狼外交無法被文明法治的國家接受。台外交部呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣意圖，發揮道德勇氣抗拒中方不當干預。總統府發言人張惇涵亦回應稱國際社會不會認同戰狼外交，質疑中國國家主席習近平不是說「不要恃強凌弱」嗎？

台行政院長蘇貞昌表示，各國將台灣防疫引為典範，都想來借鏡，沒想到中國連這也要阻擋，這會讓全世界更看不起。

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