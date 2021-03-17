法議員擬訪台 華大使致函促取消 計劃今夏考察防疫 台：習說不要恃強凌弱？

【明報專訊】中國駐法大使盧沙野被揭曾致函法國參議院友台小組主席李察，要求他取消國會於夏天訪問台灣的計劃；此行的目的是考察台灣對抗新冠疫情的措施。據法國傳媒報道披露，盧沙野的信件「措辭嚴厲尖酸」，李察相當不滿。台灣總統府、外交部和行政院昨天均對盧沙野阻止法國國會訪台一事表示強烈譴責。
法媒指信函措辭尖酸 議員相當不滿
法國網媒「字母A」（La Lettre A）報道，盧沙野2月18日致函法國執政黨共和前進黨參議員李察（Alain Richard），稱其從參議院網站得知，參議院友台小組正籌備今年夏天的國會訪台團。據稱，盧沙野在信中對訪台計劃表示譴責，稱該計劃將「威脅北京與台北關係現狀」。
盧沙野強調「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，指友台小組訪台不僅將破壞這一原則，更會「向台獨勢力發出錯誤信息」。盧又要求李察未來避免以任何官方形式與台灣當局接觸。報道稱，李察對此非常不滿，正準備清晰回覆。
報道引起法國學者和台灣當局關注。法國智庫策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在Twitter稱，「這封信是中國對我們民主制度令人無法接受的干預。我們的參議員有自由和他們認為合適的所有人見面。北京尚不得對我國民選官員指手劃腳，遑論他們的一名外交官。」
使館否認干預：是阻止干預
中國駐法大使館其後轉發波恩達茲帖文稱，「這不是干預他人內政，而是阻止對他人內政的干預。盧大使要求法國參議員不要去台灣，而不是不要去科西嘉島（Corsica，法國東南部一具獨立訴求的島嶼）。」
台駐法代表稱李察訪台有先例
據中央社報道，台灣駐法代表處代表吳志中昨回應稱「中華民國為主權獨立國家，本就有權與各國國會議員交往，且台灣與法國國會互訪已行之有年」。他稱李察是台灣敬佩的議員與友人，曾於2015年、2018年應邀訪台，2019年還首次以參議院名義邀請台灣立法院立委訪問法國國會，具歷史意義。吳說：「台法國會與人民之間的交往在代表處的努力下，已經正常化了，中國大使無權說三道四。」
台外交部歐洲司副司長陳詠韶對李察訪台規劃表示「熱烈歡迎」，並稱相信中國戰狼外交無法被文明法治的國家接受。台外交部呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣意圖，發揮道德勇氣抗拒中方不當干預。總統府發言人張惇涵亦回應稱國際社會不會認同戰狼外交，質疑中國國家主席習近平不是說「不要恃強凌弱」嗎？
台行政院長蘇貞昌表示，各國將台灣防疫引為典範，都想來借鏡，沒想到中國連這也要阻擋，這會讓全世界更看不起。
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