文旅部放寬娛樂場所人數限制 暫緩外來演出

有關通知由文化和旅遊部市場管理司發布。《通知》要求內地對新冠疫情繼續堅持常態、科學及精準的防控，落實場所開放管理要求，推進文化市場有序恢復，原則上不對全轄區、全行業實行「一刀切」。一旦所在區域發生本土疫情，建議根據具體情况嚴格控制或暫停演出活動。

各地政府據疫情防控形勢自行決定

針對疫情低風險地區的劇院等演出場所、上網服務和娛樂場所接待消費者人數比例不再做統一限制，由各地政府根據當地疫情防控形勢自行掌握。此外，舉辦大型商業演出，要同公安等部門加強溝通協調，根據當地疫情防控要求，適當控制人數規模。通知又稱，暫緩新批涉外、涉港澳台商業演出，演職人員已在內地境內的除外。

文旅部去年年底出於防疫需要頒發《劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南（第三版）》、《互聯網上網服務營業場所恢復開放疫情防控措施指南》及《娛樂場所恢復開放疫情防控措施指南》，仍對演職員人數、觀眾及上網服務和娛樂場所等作出相應限制。

飛機火車綠碼通行 毋須陰性證明

隨着疫情趨於受控，內地逐漸放寬防疫措施。此前，據《健康時報》報道，從今日起低風險地區人員可憑健康碼「綠碼」在內地乘坐火車，毋須持核酸檢測陰性證明。多家航空公司亦表示，內地民眾今日起只需綠碼即可通行，毋須核酸檢測。

（抗疫新階段）