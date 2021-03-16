內地6498萬人已打針 日均接種量跌

農曆年前日均打158萬劑 今71萬劑

據國家衛健委官網昨公布，14日內地報告新增確診病例5宗，均為境外輸入病例。在昨日的記者會上，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，建立新冠免疫屏障，取決於群體免疫率，而非接種率。他舉例稱，天花病毒的群體免疫率需達85%以上，按照比例接種規模需達95%左右；希望民眾積極配合主動接種。

本報據官方公布數據統計，在農曆新年前6日，內地疫苗日均接種超過158萬劑，自農曆新年至3月14日，日均接種數則降為71萬劑，顯示日均接種人數在降低。國家衛健委副主任李斌稱，內地疫情受控使民眾認為感染風險小，及希望觀望疫苗更多評估信息等態度，使內地民眾對接種疫苗的考量影響頗大。她表示，目前內地疫苗接種工作正以自願為原則按感染和疾病傳染風險高的重點人群、感染後導致重症風險高的高危人群、和其他人群進行有序梯次推進。

國家衛生健康委疾控局局長常繼樂稱，此次接種工作目標人群數量大，新增和臨時設立了許多接種點，現有的接種點也擴展了服務能力，正在不斷改善接種服務，接種點的相關資料將及時公布。

科興倡60歲以上有基礎病者優先打

科興控股董事長尹衛東日前接受《科技日報》採訪表示，只要血壓、血糖受控，便可接種新冠疫苗。針對60歲以上的有基礎病人士，應該優先接種疫苗。認為這在重症預防、住院控制、減少死亡等方面都有作用。

明報記者

（抗疫新階段）