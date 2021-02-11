10年最強沙塵暴襲北方12省市 波及1/20國土 北京能見度不足1000米

漫天黃沙於昨日凌晨突襲京城。至清晨時分，北京的天空比傍晚還要昏黃。城市內能見度只有數百米，故宮、天安門城樓、國家大劇院、鳥巢及中央電視台新址大樓等地標建築，均隱藏在漫天沙塵中，使人難窺全貌。市民走在街上即便戴着口罩，呼吸亦有濃重的沙土腥味。當局清晨發布大風藍色預警和沙塵暴黃色預警，呼籲市民暫停戶外活動和露天集會。

京城地區PM10濃度超標115倍

新華社報道，中央氣象台監測顯示，14日至15日，北京、河北北部、山西北部、內蒙古中西部、甘肅西部等地出現沙塵暴，局地出現能見度不足500米的強沙塵暴。據氣象衛星估算，可視的沙塵區面積約為46.6萬平方公里。

北京市生態環境監測中心稱，此次沙塵暴影響包括新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧等12個省市地區，是今年以來範圍最大、強度最強的沙塵，其中沙塵核心區域PM10（指粒徑在10微米以下的顆粒物）接近每立方米10000微克。 北京東西城、海淀等六區PM10濃度最高達每立方米8108微克，超過國家每立方米70微克標準的115倍。

北京天津河北新疆等地航班取消

受沙塵暴的影響，根據航空APP「飛常準」顯示，截至昨晚10時30分，北京首都機場和大興機場，分別有206架、和186架進出港航班被取消。天津亦取消95架次，河北石家莊正定機場則大面積取消達266架次，新疆烏魯木齊機場亦取消進出港航班近300架次。

中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝表示，此次是近10年以來最強的一次沙塵暴天氣，且已達到強沙塵暴級別。

張碧輝認為，此次強沙塵暴天氣主要是由於前期蒙古國及中國西北地區氣溫偏高，同時氣候乾燥，又受到較強蒙古氣旋影響，為沙塵暴天氣創造了有利的熱力和動力條件。

蒙古接548名牧民失蹤報告 至少6死

另據蒙古國國家緊急情况總局公布的消息顯示，從13日晚至昨上午9時，蒙古國全境共收到9省548名牧民在沙塵暴中失蹤的報告，其中467人已被找到，已有6人確認不幸身亡。