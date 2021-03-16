潘石屹長子被指詆譭解放軍 警追捕 稱營地遭印軍活埋「沒機會天葬」 網民舉報

北京海淀警方昨天（15日）通報指，傳媒近期報道捍衛國土戍邊官兵的英雄事迹後，有群眾向警方舉報，一名微博用戶曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆譭英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響。經調查核實，該用戶「潘某」於2020年2月2日離京出境後，一直在境外。通報稱，海淀公安分局目前已對潘某「依法刑事拘留」（意即決定採取刑事拘留措施），並對其開展追捕，敦促其盡快回國接受調查處理。

潘瑞去年2月已離境

通報所指「潘某」即為潘瑞。網傳微博截圖顯示，受新浪官方認證的「潘瑞」帳號曾在一則帖文留言，稱「聽說至少一個營地被印度活埋了……好像沒機會天葬」，不少網民追問他是否有證據。

此後，潘瑞還轉發路透社一則報道，該報道引述印方說法，稱中方至少40人死於衝突。潘轉發道，「他們姓什？名誰？是誰的兒子？又是誰的丈夫？誰的爹？」中國外交部發言人趙立堅其後在一次記者會表示，路透社關於中方士兵死亡人數的說法是「虛假信息」。

左派曾質疑「刑不上富二代」

中印兩軍去年6月15日在兩國有主權爭議地區加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。《解放軍報》今年2月19日方首次披露有關細節，稱共有4名解放軍官兵犧牲及1名團長重傷，5人分別被授予榮譽稱號及追記一等功。

據內地媒體統計，自此至2月22日晚，內地3天內共7名網民因發表詆譭陣亡士兵言論遭公安刑事或行政拘留，涉及四川綿陽、北京、重慶等地。其中，網名為「辣筆小球」的前《經濟觀察報》記者仇子明，被首次以最新《刑法》修正案中「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」，遭江蘇南京警方逮捕。該刑法修正案於3月1日方正式生效，其中對侮辱英烈名譽者最高判囚三年。仇案亦被作為典型寫入本月初全國兩會最高檢察院工作報告。

潘瑞此前未被追捕，一度引發內地多名左派人士不滿，質疑「刑不上富二代」。知名左派司馬南多次在網上發表評論，稱潘「不處理不足以平民憤，不處理不足以正國法」，又質問其對中國體制、政治的憤怒情緒是否與家庭有關。

潘石屹與任志強私交甚篤

潘父潘石屹與前北京華遠董事長任志強私交甚篤，兩人均曾以敢言聞名。任志強去年在批評官方應對新冠病毒疫情不力後受到調查，最終被控貪污受賄等經濟罪名並判監18年。

13歲負笈英國 華威畢業

公開資料顯示，潘瑞13歲時被送到英國讀書，本科考取英國名校華威大學。他2015年在英國成立EREC地產（EREC Estates）公司並任董事長。潘瑞微博帳號現已被新浪註銷。潘石屹也尚未就兒子被追捕作任何公開回應。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676