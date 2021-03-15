河北體校5學生遇校園暴力 遭燒臀滾水淋頭

受害家庭無補償 斥校方卸責

《濟南時報》報道，事發於去年9月，據其中一名學童小凱表示，教練帶15歲年齡組隊員外出比賽。住隔壁宿舍的兩名15歲隊員劉昊和王杰因故被留校內。他表示，兩人常對低齡隊員拳打腳踢，留校期間變本加厲。他說其中一日劉昊用燒紅的鐵鎚燙5名受害隊員臀部，又用滾水淋頭；小凱說：「劉昊用棍子敲我們的頭，王杰用小棍戳我的左眼，把我的眼打腫了，接着用膝蓋頂我們的肚子。」

該名學童表示，兩名15歲隊員會用力勒5名隊員的胸部，甚至被勒暈倒在地上十幾次。「王杰還用煙頭燙我的右手背，現在還有傷痕。」小凱表示，他們還被灌洗衣液、雞蛋黃、沐浴露。當中兩人更被用膠袋套臉，令他們不能呼吸。

據後來受害隊員向警方陳述，虐打持續四五天，指劉昊和王杰欺騙家長和教練，稱他們與受害隊員因衝突打架。多名受害者家長近日披露詳情，表示事件過去半年，除兩個施暴少年被退學外，5個受害者家庭均沒得到相應補；河北省體育局以「財政無法支出」為由，一直迴避學校監管責任。