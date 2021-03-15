海星襲青島 重創養蛤戶 具藥用價值 掀海星搶購潮

央視報道，膠州灣部分蛤蜊養殖區海星近期成災，由於成年海星幾乎無天敵，專門吞食當地養殖戶飼養的蛤蜊和蠔等貝類，使養殖戶損失嚴重。青島紅島當地養殖戶趙宇昌稱，他承包了1000多畝（約67公頃）海域作水產養殖，雖然目前正是放蛤蜊苗的時候，但面對突如其來的海星災害，養殖戶都不敢貿然放苗，「我先放了300多畝（蛤蜊苗），先試試，不敢放多了，讓海星吃掉就麻煩了」。

繁殖力高天敵少 「殺10吃2」

中科院海洋所研究員張光濤稱，海星繁殖能力極強，成體後幾乎沒有天敵。「它會過度捕食，很可能是弄死10個（蛤蜊）只吃兩個。一旦聚集到養殖區清理難度很大。」有養殖戶稱，目前一天一條船能打撈2000多公斤海星，而以往每船最多僅能捕50多公斤。面對海星災害，當地養殖戶只能僱傭潛水員打撈，每人每天可捕撈近500公斤。

當局解絕戶網禁令應對

趙宇昌認為，面對海星氾濫，最好的辦法是使用被《漁業法》禁用、被稱為「絕戶網」的「地籠網」。 經當局有關主管部門特別批准，近日不少蛤蜊養殖戶已用上了法規禁用的「地籠網」。

有養殖戶表示，人工打撈成效慢、費用高，養殖戶難以長期承擔，希望當局能夠拿出更好的解決方法。12日下午，青島市海洋發展局、城陽區海洋發展局與中科院海洋研究所、山東省海洋生物研究院、自然資源部北海監測中心有關專家與部分養殖戶座談。青島市海洋發展局相關負責人表示，將充分考慮養殖戶訴求和專家建議，盡快拿出解決方案，避免影響後期貝類投苗生產、造成不必要損失，確保膠州灣貝類養殖有序、安全生產。

由於海星具藥用價值，近日已有不少藥材商前往青島訂購海星。昨日中午，在青島紅島漁港碼頭停滿了運輸海星的貨車，由於客商需求量大，海星一時供不應求。針對有網民提出「讓吃貨來消滅海星」，央視引述專家提醒，海星含有輕微毒性，建議少吃，身體虛弱有病者不宜食用。