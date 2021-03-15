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2021年3月15日星期一
中國要聞
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【明報專訊】農曆二月初二是內地民間傳說「龍抬頭」的日子，有剃頭期許好運的習俗。圖為昨日在吉林省長春市一家兒童理髮店，店主稱，在小朋友頭髮上剃寓意吉祥的圖案頗受家長喜歡。
（中新社）
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