低風險地區恢復自由 憑健康綠碼內地通行

毋須核酸檢測陰性證明

內地目前已無高風險及中風險地區，僅黑龍江、吉林及河北等省市部分城區仍未解除「低風險地區」警示。《健康時報》報道，經向中國鐵路12306客服中心工作人員查詢確認，低風險地區人員明日起可憑健康碼「綠碼」在內地乘坐火車出行，毋須核酸檢測陰性證明。此外，包括北京首都國際機場、廣州白雲機場等多地機場工作人員表示，內地民眾明日起只需綠碼即可通行，不需核酸檢測，同時建議出行前查詢出發和目的地區最新政策。南方航空、海南航空公司等多家航空公司的工作人員則表示以起落地的政策為準。

此前，恰逢全國兩會時期，進入北京者須做檢測等防疫要求。從明日起，內地低風險地區人員不再需要持抵京前7日內核酸檢測陰性證明，抵京後毋須經14天健康監測，毋須再於第7天及第14天做核酸檢測，只要持綠碼、探熱正常，做好個人防護就可自由進京。

報道稱，綜合內地各地防疫部門及交通部門消息，低風險地區者憑健康碼可在內地自由通行。換言之，內地明日起放寬防疫限制，各地民眾可自由流動。

在農曆新年前夕，包括天津、山西等省市發文對春運期間（1月28日至3月8日）的各地人士返鄉列出明確規定，要求低風險地區者返鄉提供3日或7日內檢測陰性證明。部分省份也對返鄉人員「層層加碼」，除了要求所有低風險地區返鄉者均提供核酸檢測報告，甚至返鄉後也要限制出行。

（綜合報道）

（抗疫新階段）