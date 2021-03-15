美國安顧問：中美會晤將提「尖閣群島」

共同社報道，日本政府前天（13日）發布消息稱，在前述會議上，菅義偉還針對中國擴大在東海、南海的軍力，表示「強烈反對單方面改變現狀的嘗試。」

該會議之後，蘇利文（Jake Sullivan）在白宮記者會通報有關情况時表示，將於本周四（18日）在阿拉斯加州安克雷奇舉行的中美外交高層會晤中，美方將就包括「中國對『尖閣群島』 （Senkaku Islands）周邊的騷擾」等問題向中方表達關切。蘇利文稱，前述4國領導人還討論了「關鍵的區域問題」，包括在南海、東海的航行自由等。

美日防長1月底曾首次通話，確認釣魚島適用《美日安保條約》。但2月底，美國防部發言人又稱，美方在釣魚島主權歸屬問題持中立立場。

外交部：不要搞封閉排他「小圈子」

中國外交部發言人趙立堅上周五在記者會回應美日澳印舉行四方對話一事稱，國家間的交往合作應有助於增進地區國家間的相互理解與信任，而不應針對第三方或損害第三方利益；「希望有關國家秉持開放、包容、共贏理念，不要搞封閉排他的『小圈子』 」。