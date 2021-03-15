《海警法》允動武 華稱「保持克制使用」 首通報執行方針 日防相：絕不容侵犯主權

共同社引述多名消息人士報道，中國政府曾於2月下旬通過外交渠道與日方溝通，重申釣魚島是中國固有領土。中方稱，海警局是鑑於日方漁船是否駛入中國領海，而決定是否採取追蹤，並表示對應對措施十分克制，包括不會強制驅逐日本海上保安廳巡邏船及漁船，或使用噴水槍等武器。中方同時強調，不要幻想中方會停止海警船駛入釣魚島周邊海域及其外側毗連區。

報道指出，這是自中國《海警法》實施以來，該法的執行方針首次曝光。報道並引述分析指，鑑於日本、美國對《海警法》反應強烈，中國向日本透露該法執行方針，可能是意在避免出現偶發衝突而令事態惡化。日本海上保安廳長官奧島高弘上月在記者會上稱，針對中國實施《海警法》，日本不排除在釣島周邊使用武力。

實施以來華14海警船進周邊海域

前述報道還稱，日本反駁中方，稱不存在應當解決的主權問題，堅持對釣魚島擁有主權，強烈譴責中方駛入其「領海」的活動。據日本海上保安廳統計，自《海警法》於2月1日正式實施至上周五（12日），中方海警船共有6天駛入釣魚島周邊海域，總數達14艘。在中方海警每一次行動後，日本都通過外交渠道向中方提出抗議。

日本防衛相岸信夫前天（13日）再次在加拿大舉辦的線上「關於安全保障和防衛的渥太華會議」提到海警法，稱中國海警在釣魚島海域的活動不僅「加強了與軍方的協作」，還「侵犯日本主權，這是絕不容許的。」他並稱，從國際法看，《海警法》部分規定「不合規矩」。

日相：加劇東海南海緊張局勢

《海警法》規定，對於侵犯中國國家主權及管轄權的外國組織和個人，海警機構可以採取包括使用武器在內的一切必要措施。在該法頒布之初，共同社報道，日本首相菅義偉當時曾在國會表示，「完全無法接受中方通過該法加劇在東海和南海緊張局勢的情况。」

中國外交部去年底曾表示，制定《海警法》旨在明訂海警機構的職能定位、權限措施和保障監督，確保海警維權執法、對外合作有法可依，有助於中國海警更好履行職責和國際條約項下義務。

國務委員兼外交部長王毅在早前全國兩會上回應有關問題時又稱，《海警法》只是一項「例行國內立法」，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。他說，「友好協商處理海上爭議，不使用武力或以武力相威脅，這是中國政府的一貫立場，也是中方同周邊鄰國之間的長期共識。」

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