接種中國疫苗者 駐港公署提供赴內地便利

高福：華接種率明年達70%

外交部駐港公署12日發出通知，稱本月15日起，公署將對已接種中國新冠疫苗，並持疫苗接種證明的人士提供便利。申請條件包括赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬，可按新冠疫情前的要求準備材料並遞交申請，毋須提供省級外事、商務部門或央企的邀請函及邀請核實單。中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬，如因家庭團聚、贍養、探親、來華奔喪或探望危重病親屬亦可遞交簽證申請。第三類人士為持有效APEC商務旅行卡人員，可憑有效APEC商務旅行卡及中國內地邀請單位出具的邀請函，申請辦理商貿類簽證。

台稱建議繼續接種牛津疫苗

台灣早前引入英國牛津-阿斯利康新冠疫苗，並計劃周三在最後一項無菌試驗完成後接種；針對歐洲9國近日因血栓疑慮停用牛津疫苗，中央社昨引述台中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，歐盟藥品管理局（EMA）安全委員會認為，該疫苗效益大於風險，仍建議繼續接種。不過，他稱未來幾天若證明兩者有關聯，將研究調整接種條件。

（綜合報道）

（抗疫新階段）