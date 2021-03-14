多地民政部門「1314日」為愛開工 響應呼籲 假日為新人註冊

據中新社報道，河北省辛集市明確，今天婚姻登記處將「為愛加班」。安徽省馬鞍山市民政局稱，已協調安排各縣區婚姻登記機關周日加班辦理婚姻登記，登記時請按照疫情防控要求做好個人防護。河南省鄭州市民政局下發通知稱，「為滿足廣大群眾對美滿姻緣的期盼和追求，研究決定3月14日各婚姻登記處加班辦公，預約辦理結婚登記」。

一改一周前「不加班」態度

就在一周前，北京、安徽懷寧等地的民政局都宣布不會特別為3月14日這個「大日子」加班。北京市民政局人員指出，相比過去，目前北京結婚登記處已經延長工作時間至周一至周六，周日休息不辦公。安徽省民政廳則強調，婚姻是否美滿幸福，與登記日是否「好日子」無關，結婚重要的是選擇一個合適的人相伴一生，只要兩人感情牢固，每天都是好日子。

「1314」結婚潮不是首次出現，2012年12月初，因眾多新人想趕在2013年1月4日這一天註冊結婚，結果導致廣州、深圳等多地的婚姻登記網站系統癱瘓。當時網友甚至發起「互助排隊」活動，誰先打開網頁就幫大家辦理預約。

新華社：服務人民體現

不應輿論綁架

對於這一現象，新華社昨日評論稱，節假日、雙休日是國家規定的法定休息日，民政部門3月14日完全可以不上班。此前，一些地方民政部門響應呼籲，在5月20日、9月9日、「七夕」等寓意較好的日期加班，是服務人民體現。但部分地方民政部門主動「為愛加班」，不應該成為一種輿論綁架的理由，畢竟依法依規在周末休息是無可厚非，希望大家在這個問題上保持理性。