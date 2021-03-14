駐京周記：當局或更鐵腕控樓價

內地樓價自2000年進入高速增長期，北上廣深漲幅至今逾十倍。20年來，人口城鎮化率從30%增至逾60%，未來5年人口城鎮化率將達到約65%，意味新增需求較過往同期減少，加之貨幣供應量將與經濟增速相當，也使樓價喪失暴漲動力。

但過去20年，是樓價創富時代，愈來愈多國內資本發覺投資地產穩賺不賠甚至暴利，百姓亦想方設法從銀行套取資金投入樓市。去年4月，網絡有消息稱，國家扶持實體經濟度過難關而提供的低息經營貸，在深圳有人違規投入樓市。深圳稱查無此事，但同期深圳樓市逆勢上揚確是事實。

一線城市的樓價，即是推動經濟短期快速增長的靈丹妙藥，亦是吸乾榨淨實體經濟資金的鴆毒。相信這也是當局開始鐵腕自查信貸資金的底層邏輯。但是經營貸、消費貸資金違規流入房地產市場的「漏洞」，卻難全堵，一個重要原因便是非法中介的存在。

非法中介貸款 提現規避監管

在北京擁有一套價值400多萬元人民幣住房的廣告人員早前告訴《財經》，準備再買一套房，但因為首付差200多萬元人民幣，他找到貸款中介。中介表示經營貸利率最低可至3.85%，但須抵押住房。廣告人員稱，近期銀行加大排查信貸資金違規流入樓市，擔憂此後遭遇斷貸並被要求提前還款，中介則稱「會幫助用戶規避資金流向問題，提交給銀行的會是合規合法的貸款材料，後續也不可能會被發現」。

另一種規避監管的方式是直接提現。違規資金流入樓市，監管最難在於經營貸放貸後提現，難以追蹤資金去向。因此，鐵腕僅是讓銀行自查還不夠，還要與多個監管部門聯手才能多種途徑堵漏，還原市場真實消費能力，貫徹「房住不炒」的基本政策。

明報記者 鄭海龍