美聯國斥虐待少數民族 華：誹謗誣衊

【明報專訊】中美最高層外交官本周在阿拉斯加會面前夕，兩國先在聯合國人權理事會第46次會議隔空交鋒。美國駐聯合國代表團臨時代辦卡薩伊（Mark Cassayre）上周五（12日）在會上就新疆、西藏、香港問題批評北京當局。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭同日則在一個視像吹風會上強調，沒有人比中國政府更關心中國人民的人權，不點名表示堅決反對出於政治目的誹謗和誣衊。
多個發展中國家支持中國
路透社報道，卡薩伊在講話中譴責中國虐待少數民族和宗教少數群體，包括在新疆實行「種族滅絕」，以及在西藏實施嚴格限制，並呼籲香港立即釋放民主派人士。而新華社報道稱，白羅斯和古巴此前已在本次會議上分別代表71國和64國就涉港、涉疆問題作支持中國的共同發言。上周五，斯里蘭卡、朝鮮、南蘇丹、喀麥隆、阿塞拜疆、科特迪瓦等發展中國家也發言支持中國。其中，朝鮮重申堅決反對將人權問題政治化，敦促有關國家停止利用新疆和香港問題干涉中國內政。
華：沒人比中國更關心中國人權
陳旭上周五在吹風會上批評，當前新疆正處於歷史最好的發展時期，經濟社會發展和民生改善取得前所未有的成就，但某些國家、某些勢力出於遏制中國發展、破壞中國安全穩定的險惡目的，不斷炒作涉疆問題，干涉中國內政，散佈虛假信息，甚至炮製「種族滅絕」這樣聳人聽聞的世紀謊言，他們的行徑遭到新疆各族人民的堅決反對和譴責。
對於全國人大通過「完善香港選舉制度的決定」，陳旭指出，這從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠，提供了堅實有力的憲制保障。陳旭表示，沒有人比中國政府更關心中國人民的人權，中國願在相互尊重、平等相待的前提下，與各方在人權領域開展建設性交流與合作，但堅決反對出於政治目的誹謗和誣衊。
此外，中國計劃生育協會、中國人口與發展研究中心舉辦的人權理事會第46次會議「中國少數民族發展與人權保護」主題邊會，上周五以視像方式舉行，並發布共同聲明，指出人民幸福生活是最大的人權，要讓發展成果更多更公平地惠及全體人民。