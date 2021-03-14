美聯國斥虐待少數民族 華：誹謗誣衊

多個發展中國家支持中國

路透社報道，卡薩伊在講話中譴責中國虐待少數民族和宗教少數群體，包括在新疆實行「種族滅絕」，以及在西藏實施嚴格限制，並呼籲香港立即釋放民主派人士。而新華社報道稱，白羅斯和古巴此前已在本次會議上分別代表71國和64國就涉港、涉疆問題作支持中國的共同發言。上周五，斯里蘭卡、朝鮮、南蘇丹、喀麥隆、阿塞拜疆、科特迪瓦等發展中國家也發言支持中國。其中，朝鮮重申堅決反對將人權問題政治化，敦促有關國家停止利用新疆和香港問題干涉中國內政。

華：沒人比中國更關心中國人權

陳旭上周五在吹風會上批評，當前新疆正處於歷史最好的發展時期，經濟社會發展和民生改善取得前所未有的成就，但某些國家、某些勢力出於遏制中國發展、破壞中國安全穩定的險惡目的，不斷炒作涉疆問題，干涉中國內政，散佈虛假信息，甚至炮製「種族滅絕」這樣聳人聽聞的世紀謊言，他們的行徑遭到新疆各族人民的堅決反對和譴責。

對於全國人大通過「完善香港選舉制度的決定」，陳旭指出，這從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠，提供了堅實有力的憲制保障。陳旭表示，沒有人比中國政府更關心中國人民的人權，中國願在相互尊重、平等相待的前提下，與各方在人權領域開展建設性交流與合作，但堅決反對出於政治目的誹謗和誣衊。

此外，中國計劃生育協會、中國人口與發展研究中心舉辦的人權理事會第46次會議「中國少數民族發展與人權保護」主題邊會，上周五以視像方式舉行，並發布共同聲明，指出人民幸福生活是最大的人權，要讓發展成果更多更公平地惠及全體人民。