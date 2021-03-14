唐山天氣重污染 拒停產減排兼造假 環境部長突查 4鋼企違規遭處罰

互通風報信 刪生產紀錄應對

11日早上，黃潤秋一行來到唐山市，事先沒有通知相關部門，就到有關鋼企。《新京報》報道，黃潤秋先後到了河鋼唐鋼不鏽鋼公司、唐山金馬鋼鐵集團有限公司、唐山市春興特種鋼有限公司和唐山東華鋼鐵企業集團有限公司，詢問企業生產情况，仔細查看核對企業生產帳目、生產工况、在線監控等紀錄，了解企業重污染天氣應急減排措施落實情况。

唐山市是河北省的工業重鎮，鋼鐵產能集中，大氣污染也相對嚴重。新浪財經稱，針對近日的霧霾天氣，唐山市政府在本月8日已啟動重污染天氣II級應急響應。根據唐山市政府的通知，其間會強制工業源減排，鋼鐵、焦化、水泥等重點企業日進車輛也須減少50%。

不過，黃潤秋一行檢查發現，4家企業均在重污染天氣應急響應期間高負荷生產，未落實相應減排要求，並普遍存在生產紀錄造假問題，有的甚至互相通風報信、刪除生產紀錄應對檢查，相關線索已移交當地公安部門。黃潤秋表示，對環境違法行為尤其是弄虛作假行為，要以零容忍態度堅決依法查處，涉嫌犯罪的要移送公安機關，依法嚴肅追究相關人員責任。

據當地古冶電視台報道：11日，環保部及唐山市政府、古冶區政府聯合對唐山不鏽鋼有限責任公司檢查，發現該廠在啟動重污染天氣 II 級應急響應期間，未落實政府在緊急狀態下依法發布的停產指令，仍然生產、排放污染物。根據電視畫面，黃潤秋檢查時還提出要求。黃潤秋指出，當前大氣污染防治工作形勢依然嚴峻，要提高政治站位，增強責任心和使命感，以解決檢查暴露出的問題為契機，舉一反三，切實推動重污染天氣應急減排措施百分之百落實。他又要求切實加大執法力度，嚴厲打擊大氣環境違法行為，形成持續高壓震懾。

負責人遭拘留 企業評級降為D

同日，河鋼唐鋼不鏽鋼公司的下屬企業唐山不鏽鋼有限公司總經理劉海春，因在今年2月17日至3月2日期間，在未續排污許可證的情况下，組織生產、排放污染物，警方依環保法對其行政拘留15日。唐山市政府新聞辦微博「唐山發布」昨發布消息，稱生態環境部暗訪後，唐山市委、市政府高度重視，立即組成聯合調查組，對有關問題開展深入調查，依法依紀嚴肅處理，以零容忍的態度對相關企業依法嚴厲懲處。目前4家企業已被行政處罰，相關負責人被行政拘留，企業績效評級全部降為D級，暫扣排污許可證。

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