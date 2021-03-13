長七改遙二火箭發射 破運力紀錄

新華社、人民網報道，長征七號改遙二運載火箭是由中國航天科技集團一院研製的三級火箭，主要用於發射地球同步軌道衛星，全長60.1米，起飛重量約573噸，同時具備零傾角軌道、奔月軌道等高軌發射能力，是中國首個助推器與芯一級集束式分離的綑綁火箭。和此前中國現役主力運載火箭的地球同步轉移軌道運力不同的是，長七改遙二運載火箭將此項運力從此前5.5噸提升至7噸。

與傳統火箭引擎控制不同，長七改火箭芯一級發動機不擺動，而是依靠4個助推器上的引擎切向擺動來實現姿態控制。研製團隊還首次提出助推不分離分案，降低分離系統的複雜度，減少分離裝置和伺服機構的數量，提升火箭可靠性和經濟性，該項技術的應用在國際上尚屬首次。

料每年3至5次等深空探測任務

根據安排，長七改火箭2025年前將每年執行3至5次發射任務。後續還將根據需求研製更大直徑整流罩構型，以長七改火箭為基礎，通過增加上面級等方案，實現零度軌道傾角衛星發射，並執行探月、探火和小行星探測等深空探測任務。