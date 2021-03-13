性勒索副公安局長及8公僕 女輔警罪成 多官員受罰

勒索372.6萬元 判囚13年

該名輔警生於1994年，江蘇灌雲縣人，案發前為連雲港公安局海州分局的輔警。2019年6月19日，因涉嫌敲詐勒索被灌南縣公安局拘捕。據「（2020）蘇0724刑初166號」判決書顯示，她於2014年3月至2019年4月同時或間斷地與多名公職人員發生不正當兩性關係，後以自己家人得知要找事主，或以買樓、懷孕、分手補償等藉口，利用公職人員害怕醜聞曝光心理，先後勒索包括劉姓連雲港市公安局海州分局副局長，寇姓灌南縣公安局副局長，孫姓灌南縣南崗派出所所長、朱姓侍莊派出所所長，以及連雲港市及灌雲縣婦幼保健院官員、小學副校長等9人共計372.6萬元。

網民質疑巨額封口費來源 帖文被刪

裁判文書披露了她的所有案件，包括2016年向寇和劉各勒索20萬。至2018年3月至2019年4月，又向已升職的劉勒索108萬元。裁決文書曝光後，引發公眾質疑公職人員道德敗壞及何來巨款付予犯人封口，但大量相關帖文被刪除，曾經上傳至裁判文書網的判決書亦被撤下。灌南法院昨發說明稱，目前該案一審判決書未生效，按規定不應在互聯網公布故撤回。

新華社微博：部門須回應公眾質疑

新華社微博帳號「新華視點」昨發出評論稱，面對公眾質疑，當地相關部門不能刪帖了之，需公開解答回應。《瀟湘晨報》昨日致電灌雲縣紀委監委，一名工作人員表示，當時均已對涉案公職人員作出處理。灌雲縣委宣傳部昨則發聲明，稱「經與紀檢監察部門核實，我縣涉案的7名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分」。

公開資料顯示，劉從警20年，從刑警升至公安分局副局長，並曾獲得「公安局執法標兵」和「十佳派出所長」等榮譽。新華網2020年6月報道稱，2019年5月1日，江蘇省連雲港市紀委監委收到一封舉報信，稱劉多次收受「好處費」、縱容家人開設賭場，且存在作風問題等。2019年6月，連雲港市紀委監委通報，劉接受審查調查，同年8月因受賄罪被起訴，去年1月，被判處有期徒刑兩年半，並罰款20萬元。