路透：華俄朝16國組聯盟 反武力反制裁

聯盟稱捍衛聯國憲章

歐外交官：這些國家最違反

路透社周四（11日）引述該「捍衛聯合國憲章之友小組」（Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations）在一份概念說明中稱，多邊主義「目前正受到前所未有的攻擊，進而對全球和平與安全構成威脅」。該小組有16個成員國，除上述4國，還包括巴基斯坦、阿爾及利亞、安哥拉、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄立特里亞、老撾、尼加拉瓜、聖文森特、敘利亞和委內瑞拉。一位不願透露姓名的歐洲高級外交官回應說，這些正是最違反憲章的國家。

據央視新聞報道，中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等多國周二（9日）在聯合國人權理事會第46屆會議作共同發言，譴責有關西方國家單邊強制措施。發言指出，在當前新冠病毒疫情背景下，單邊強制措施違反國際法，干涉國家主權和內政，阻礙受制裁國家社會和經濟發展，損害人民福祉，剝奪其人民獲得醫療、疫苗等合法權利，侵犯基本人權，敦促相關措施立即取消。