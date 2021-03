路透：華俄朝16國組聯盟 反武力反制裁

聯盟稱捍衛聯國憲章

歐外交官:這些國家最違反

路透社周四(11日)引述該「捍衛聯合國憲章之友小組」(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations)在一份概念說明中稱,多邊主義「目前正受到前所未有的攻擊,進而對全球和平與安全構成威脅」。該小組有16個成員國,除上述4國,還包括巴基斯坦、阿爾及利亞、安哥拉、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄立特里亞、老撾、尼加拉瓜、聖文森特、敘利亞和委內瑞拉。一位不願透露姓名的歐洲高級外交官回應說,這些正是最違反憲章的國家。

據央視新聞報道,中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等多國周二(9日)在聯合國人權理事會第46屆會議作共同發言,譴責有關西方國家單邊強制措施。發言指出,在當前新冠病毒疫情背景下,單邊強制措施違反國際法,干涉國家主權和內政,阻礙受制裁國家社會和經濟發展,損害人民福祉,剝奪其人民獲得醫療、疫苗等合法權利,侵犯基本人權,敦促相關措施立即取消。