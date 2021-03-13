美預告高層會面談台疆港 北京稱議題待定盼坦誠對話

外交部：中方將表明立場

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外長王毅，下周將與美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文會面。路透社報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日表示，美方在談到分歧領域時勢必將直言不諱，包括香港、新疆、台灣、南海及新冠疫情起源等棘手議題。BBC中文網引述一名美國資深官員稱，會談「目標是就國內政治的期許與計劃，以及國際、地區與全球性目標交換看法」。報道指，會面預計將為拜登任內的中美交往定下基調。

中國外交部發言人趙立堅昨日表示，此次對話的具體議題有待雙方商定，希望雙方能夠就共同關心的問題坦誠對話，中方也將在此次對話中表明立場。他透露「舉行中美高層戰略對話系（係）美方提議」，強調這是中美元首除夕通話後首次高層接觸，也是美國新政府執政以來中美首次面對面會晤；雙方應該準確把握彼此政策意圖，增進相互了解，管控分歧問題，推動中美關係重回正軌。趙表示，歡迎任何不帶偏見的外國人士訪問新疆，又稱香港事務純屬中國內政，敦促美方停止插手。

國際問題研究院發布外交藍皮書

隸屬外交部的中國國際問題研究院昨舉行《國際形勢和中國外交藍皮書（2020/2021）》發布會。中國國際問題研究院院長徐步在會上表示，當前國際力量對比出現新的變化，大國關係面臨新的調整，「包括中美關係迎來撥亂反正的機會之窗」。北京大學國際關係學院原院長賈慶國指出，中美之間不信任程度太高，加上美國強硬派聲浪高漲，現階段美不會對華示軟。上海國際問題研究院院長陳東曉認為，對中方而言，對美應不抱過多幻想；同時持續推進官方、民間交流；他認為中美對話最終目的是防止因為誤判造成的軍事衝突，做到這點非常重要。