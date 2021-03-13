北京聞風：十四五或推更多惠港措施 ／文：鍾鳴九

涉港3變化 落實全面管治權

涉港，主要有3點變化。

一是定下基調，增加「落實中央對特別行政區全面管治權」的相關內容，其中包括「維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定」，「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」，以及「加強憲法和基本法教育、國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神」等。

香港國安法的推出，以及特區選舉制度完善等舉措均已顯示出這種趨勢。意在落實「愛國者治港」，發揮「一國兩制」優勢，擺脫政治漩渦，社會各界凝心聚力，使香港重回健康發展的軌道。

港增4「中心」定位 學者：軟實力明顯

二是對香港增加一個「樞紐」與4個「中心」的定位，進一步鞏固提升香港的競爭優勢，分別為「提升國際航空樞紐地位」與「強化風險管理中心功能」、「建設國際創新科技中心」、「建設區域知識產權貿易中心」、「發展中外文化藝術交流中心」。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵認為，由於歷史原因，香港聚集傳統產業，更依賴外部世界。但在百年變局之下，要有新的調整和動作。香港作為世界上為數不多的東西方文明匯聚一堂的城市，軟實力優勢明顯。四個新「中心」的定位，輔以香港自身的優勢，有助於香港吸引高端人才，煥發新創意。

三是加強與內地的互補、協同，支持香港更好融入國家發展大局。

分析認為，香港背靠內地，必將獲得更多機遇。李曉兵表示，香港的發展基礎很好，匯集各種優勢條件與要素，理應成為世界產業高地。目前中國正處於產業升級階段，香港如能把握住國家發展的大勢，仍有很大提升空間。

回顧歷史，2001年推出的十五計劃首次提到香港與澳門。2011年，十二五規劃突破性地將港澳單獨成章，顯示出港澳與內地關係日趨緊密。2016年的十三五規劃則延續此前的港澳專章，涉港內容強調提升經濟發展、深化與內地的合作。而本次十四五規劃將中央對港全面管治權放在首位，在保障政治安全的前提下，香港將獲得更多機會，承載更大重托。

專家認為，下一步北京或出台更多惠港措施，可能在產業政策上加以引導，促進粵港澳大灣區產業要素的高效流動，提升互聯互通水平。同時，推動兩地科研人員與高校進一步合作。

文：鍾鳴九