政府報告81處修改 增改善生育政策 教育醫療養老社保佔近30處 未調整GDP目標

孫國君稱，報告在教育、醫療、養老、社保等方面修改了近30處，佔全部修改條目的37%，而污染防治和生態環境建設方面的修改意見比去年多出一倍。他同時表示，報告提出的主要目標任務和政策，在修改時沒有調整，另有全國人大代表和全國政協委員部分意見和建議也未被採納，比如修改今年經濟增速預期目標，以及貨幣供應量要提出量化目標的建議，「這些重要目標和政策取向，是黨中央反覆研究確定的，已經達成廣泛共識，如果修改，會帶來一系列影響，不是短期時間內可以決定的」。

國務院研究室：

宏觀調控促經濟穩定恢復

政府工作報告將今年GDP增速目標定為6%以上，孫國君指出，有機構和專家預測今年第一季度中國經濟增速比去年同期會達到兩位數，但這決不意味中國經濟重返高增長軌道，因去年第一季度中國經濟比前年同期下降6.8%，以這個負增長為基數進行同比計算，今年第一季度增速陡然上升，是統計數據的正常現象。他稱，目前經濟尚處在恢復過程中，全年宏觀調控仍是要促進經濟穩定恢復，努力保持經濟運行在合理區間。

孫國君表示，報告提出保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，特別強調「不急轉彎」。在具體政策執行上，一方面要統籌運用財政、貨幣、就業等宏觀政策，並加快推進相關改革，保持對經濟穩定恢復的支持力度；另一方面對具體政策做優化調整，前些年出台的制度性減稅降費政策，要繼續執行好，比如降增值稅稅率、降社保繳費比例等。

未提新能源汽車 8年首見

孫國君：多處表述涉及

對於新能源汽車在連續7年被寫入政府工作報告後，今年卻未有提及，孫國君說，報告多處表述直接涉及新能源汽車，包括增加換電站、充電樁等設施，加快建設動力電池回收利用體系，「推進汽車等行業生產准入和流通管理全流程改革」則包括優化新能源汽車產品准入，他強調新能源汽車是汽車行業發展的方向，對促進節能減排、改善城市空氣質量有重要意義。

此外，有傳媒問及，「計劃生育」已經連續6年未有出現在政府工作報告中，今年全國兩會也有人代和政協委員建議進一步放開生育限制及提升年輕育齡夫婦生育意願等，孫國君回應稱，政府工作報告有提出具體措施，在修改時又增加了「發展嬰幼兒照護服務」等內容，「這些舉措都是回應社會關切，努力降低家庭養育下一代的成本」。

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