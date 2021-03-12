李克強提「兩岸一家親」 台學者：釋善意

李克強：一中原則前提

歡迎台任何政黨交往

新華社報道，李克強稱，對台大政方針一貫及非常明確，就是堅持一個中國原則和「九二共識」，「在此前提下，我們歡迎台灣任何政黨、團體同我們交往，也歡迎台灣各黨派團體人士就兩岸關係和民族未來與我們開展對話」。他強調，堅持推進兩岸關係和平發展和祖國統一，反對任何形式的「台獨」分裂活動，也反對外部勢力的干涉。

李克強還表示，陸方一直秉持「兩岸一家親」的理念，近年有很多惠及台企、台胞的政策，不少台灣企業和同胞從中受益，會繼續讓台灣同胞分享大陸的發展機遇，繼續推動兩岸融合發展。

陸委會：不接受北京矮化台灣

中央社報道，台灣陸委會昨晚以書面形式回應稱，台灣民眾不會接受北京當局矮化台灣的政治框架，也反對其以施壓行為和負面言論製造兩岸對立，「這只會抵消雙方推動良性互動的努力」。陸委會呼籲對岸秉持相互尊重、善意理解態度，務實對話處理分歧，逐步推展兩岸健康有序的交流。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，李克強的發言大多是舊調，但「反獨、促統」及希望外力不要干預的路徑圖非常清楚。趙春山認為，李克強這次語氣「比較溫和」，提到「兩岸一家親」是對台灣人民釋出善意，希望陸方盡快處理台灣民眾最有感的鳳梨（港稱菠蘿）議題。

（2021兩會）