中美半導體協會設工作組 解業界關切

路透社報道，中美科技戰有趨勢緩和。兩國半導體行業協會昨日宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」，旨在加強有關出口管制等方面的溝通，解決中美兩國半導體產業的關切。該工作組計劃每年舉行兩次會議，分享兩國在技術和貿易限制政策方面的最新進展。今年的工作組會議將在線上舉行，其後視乎兩地疫情情况，召開面對面會議。受惠有關消息，中港半導體概念股昨集體上揚，中芯國際（0981.HK）、士蘭微及滬硅產業等多隻股票直線上升。

中國半導體行業協會官網在新聞稿指出，該工作組將為兩國半導體產業建立及時溝通的信息共享機制，交流有關出口管制、供應鏈安全、加密等技術和貿易限制等方面的政策。

美延長豁免華醫品加關稅期限

此外，美方延長豁免對華加徵關稅的期限至9月30日，所涉商品包括口罩、手套和X光檢查設備。有關關稅豁免措施原定本月31日到期。美國貿易代表辦公室稱，由於持續對抗新冠疫情，不宜允許某些產品排除措施失效。美國前總統特朗普執政期間，在2019年9月1日對上述中國商品加徵關稅，稅率原先為15％，後來在中美第一階段貿易協議啟動後降至7.5％。

（中美角力）