美卿：不會進口中國強迫勞動所製造產品

綜合美國之音、中央社等報道，布林肯在聽證會上就美國外交政策回應質詢，其間他表示，華府會將人權和民主重新置為外交政策的中心。至於如何阻止中國侵犯人權，布林肯稱，能做的事很多，首先將公開發聲及確保其他國家跟進，未來還將直接對涉嫌參與種族滅絕、侵害人權者實施制裁和簽證限制措施。

布林肯還稱，將避免對中國出口任何可能被用來壓迫其民眾和少數民族的商品，亦不會進口強迫勞動製造的產品。他說，既然中國聲稱新疆沒有問題，那就應該讓國際社會與聯合國前往調查。

同意支持台灣參加世衛組織

對於華府會否推動台灣參與世界衛生組織，以及邀請台灣出席華府舉辦的民主峰會，啟動自由貿易協定協商等詢問，布林肯表示同意去做，又讚台灣為「強健民主政體和科技重鎮」，並稱民主峰會預計在今年底舉辦。

另外，美參眾兩院議員周三提出「台灣獎學金法」草案，計劃提供美國聯邦官員兩年期獎學金赴台學習中文，深入了解台灣社會，加強美台關係。根據草案，初期獎學金預計提供予包含立法、司法及行政部門至少5名官員，赴台學習者還將有機會在當地中央或民間機構工作。

◆既然中國聲稱新疆沒有問題，那就應該讓國際社會與聯合國前往調查。——美國國務卿布林肯

（中美角力）