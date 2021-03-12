高層下周對話 京促客觀看待中美關係 是否戰略對話不同調 布林肯：直白表達關切

訪日韓行程後 阿拉斯加舉行

美國務院周三（10日）發聲明表示，布林肯（Antony Blinken）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於下周四（18日）在阿拉斯加州最大城市安克雷奇（Anchorage），會晤楊潔篪及王毅。這將是中方與美國新政府高層官員首次面對面接觸。聲明指出，會晤安排在布林肯下周訪問日本和韓國行程之後。

布林肯在Twitter稱，他期待與中方討論「一系列議題，包括那些我們存在嚴重分歧的問題」。當日，布林肯出席國會聽證會時還提到，此次會晤美方將「直白地對北京表達美方關切」 ，包括香港、新疆的人權問題、新冠疫情及台灣問題等，同時也會探索與北京合作的可能渠道，如確保美企有更公平的競爭環境。他強調這次會晤非戰略對話，美方現階段不打算有後續往來，除非中方在美國關切議題上有具體進展。

李克強盼多對話增信釋疑

外交部發言人趙立堅昨證實中美會晤消息，稱是「應美方邀請」舉行「高層戰略對話」。對於布林肯稱會晤非戰略對話，趙立堅表示，美方應客觀理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方主權、安全和發展利益。

李克強在談及中美關係時也表示，過去幾年，中美關係遭遇了嚴重困難，給兩國和世界都帶來了不利影響。希望兩國尊重彼此核心利益和重大關切，互不干涉內政，秉持不衝突不對抗、相互合作共贏的原則，推動兩國關係向健康穩定的方向發展。他說，「我們希望中美有多領域、多層次的對話，即便一時達不成共識，也可以交換意見、增信釋疑，有利於化解分歧。」

白宮發言人普薩基10日表示，華府將與盟友以「一致步調」處理對華關係。她提首次中美會晤在美國國土舉行，並安排在美方與亞歐盟友緊密磋商之後，對華府十分重要。除布林肯訪問日韓，總統拜登今天將與印度、日本和澳洲領導人舉行「四方會談」（Quad），預期將討論加強區域合作制衡中國。

華專家：美棄打人權牌傳統

中國人民大學外交學系教授王義桅接受本報訪問時認為，布林肯強調中美重啟對話要基於中國在美方關切問題上有進展，顯示美國政客「固化的思維模式」，是在以居高臨下的審判者姿態來指摘中國。對於布林肯提出關注中國侵犯人權問題，王義桅說，這已非美方傳統「打人權牌」做法，而是為了調整政策，通過捆綁勞工權益和國際規則，達到技術供應鏈「去中國化」。

明報記者

（中美角力）