最高法工作報告「包尾」 贊成票96.7%

新華社報道，昨日會議應出席代表2953人，實際出席2896人，缺席57人。李克強任內所作的政府工作報告，前年首次在無反對票下通過，去年則有3票反對，今次再度近乎全票通過，僅有1票棄權。關於修改《全國人大議事規則》的決定（草案）和關於完善香港選舉制度的決定（草案）的得票情况，與政府工作報告完全相同。

最高法院工作報告和最高檢察院工作報告各有65票反對、31票棄權和52票反對22票棄權，與去年的得票率96.8%和97.4%幾乎持平，均處於10多年來的高位。2010年，兩者的贊成率分別「低至」79%和80.8%。

人大委員長栗戰書表示，要旗幟鮮明堅持黨對人大工作的全面領導，把黨的領導貫穿人大工作全過程、各方面，使黨的主張通過法定程序成為國家意志和人民共同行動，保證黨的路線方針政策和決策部署在國家工作中得到全面貫徹和有效執行。

（2021兩會）