習近平離場 駐足與夏寶龍交談

閉幕式下午3時開始，習近平進場時，在經過夏寶龍、香港前特首梁振英和董建華座位時，微微向3人點頭致意。昨日的會議，一共通過了10項內容，習近平均按下代表同意的綠色按鍵。而在表決關於完善香港特區選舉制度決定草案時，習看上去似乎頗為用力地㩒下按鍵；在全體表決通過後，他還飲了一下桌上的茶水；隨後還與鄰座的全國政協主席汪洋有過兩次短暫的交談。

習表決後 兩與汪洋交談

值得注意的是，與去年5月全國人大通過制訂港區國安法決定草案時出現1票反對、6票棄權的情况不同，昨日通過香港特區選舉制度決定草案時，沒有反對票，只出現一張棄權票。而在隨後的多項表決中，由於有代表未及時按下表決鍵，主持大會的全國人大委員長栗戰書要罕有地多次出聲，提醒未按表決器的代表表決。

大會結束後，習近平笑着與總理李克強短暫的交談，然後才離開。當他途經董建華、梁振英和夏寶龍座位時，習近平又有所表示，特別停下腳步，和夏寶龍交談了十多秒。

明報記者

（2021兩會）