強調通過經濟增長谷就業

新冠病毒疫情對中國經濟增長及民眾就業造成不少影響。新華網報道，李克強表示，就業對一個國家、對一個家庭可以說都是天大的事。今年的就業壓力仍很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中大學畢業生909萬人，為歷史新高，還要保障退役軍人就業，加上為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。政府將通過經濟穩定恢復增長，帶動更多就業崗位，而更多的就業崗位會推動經濟穩中向好。「今年確定新增城鎮就業目標為1100萬人以上，希望在實際執行中還可以更高一點」。

在民生領域加大財政支出

李克強又稱，政府要在發展中持續改善民生。現在實施的是廣覆蓋、保基本的社會保障制度。保基本，要在經濟發展中持續提高水平，但也要突出重點。對於事關人人、事關國家和民族未來的義務教育和基本醫療，各級政府都一定要把它扛在肩上。他還強調，機會公平中，教育公平是最大的公平；決不能因為家境、區域不同讓孩子輸在起跑線上。

李克強強調，如果下半年經濟持續向好，政府會以更大的力度把財政支出包括債務支出投向民生領域。這對拉動當年國內生產總值增長可能不明顯，但是對於長遠發展、惠民生有支撐作用。

（2021兩會）