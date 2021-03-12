李克強：經濟增長6%不算低 稱復蘇多不確定因素 「走得快不一定走得穩」

明報中國組

因應新冠疫情防控，今年的總理記者會依舊以視像方式舉行。在1小時50分鐘內，李克強共回答中外記者11條問題，涉及經濟、民生、中美關係、港澳台等多個方面。有日媒記者提及，今年經濟增長目標低於很多國際機構預測的8%，李克強表示6%「不低了」，中國現時經濟總量達到100萬億元（人民幣，下同），6%就是6萬億元，放在十三五初期，是需要8%以上增速才能達到。

李克強指出，6%以上是留有餘地，實際過程中可能會增長更高一些，但中央不是要定計劃，而是要引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性，尤其是和明、後年目標相銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場的預期。他說，「一時走得快不一定走得穩，只有走得穩才能走得有力」。

去年宏觀政策會作適度合理調整

中央去年增加2萬億元「抗疫財政」，李克強稱這些錢絕大部分都是應市場和民生急需，並採取直達機制，最快7天到基層。他說中央是「把肥施到根子上」，沒有搞「大水漫灌」；如果當時重點考慮上大項目、搞大產業，時間恐怕得200天以上，「企業可能會大批倒閉」。

被問到去年推出的宏觀措施今年退出情况，李克強指稱，現在市場主體特別是中小企還在恢復元氣中，由於經濟恢復增長，政府要合理調整政策，但調整是適度的；有些階段性政策退出，同時又會用結構減稅降費政策去冲抵影響，保持保民生、保就業、保市場主體的力度不減。中央政府則要減少本級支出，各地政府繼續「帶頭過緊日子」；同時擴大直達資金範圍，讓基層和市場主體感到支持力度不減，並對各類風險隱患及時防範化解。

提雙循環 內需做大為外資帶來機會

記者會最後一個問題是關於如何推動經濟「雙循環」，李克強表示，中國要在擴大內需中不斷擴大開放，把內需市場做大，也會給外資、外國產品和服務帶來巨大的機會。他表示，中國會繼續縮減外資來華投資負面清單，繼續推動包括服務業在內的對外開放，打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

李克強又以去年簽署《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）為例，強調「只要相互尊重、平等互待，可以談出共識，找到共同利益」，中國要維護以世貿組織（WTO）規則為基礎的多邊貿易體制，只要有利於互利共贏，無論多邊、雙邊機制，中國都持積極開放態度。

（2021兩會）

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