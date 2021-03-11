習提「孤兒入內蒙」 爾冬陞下月開拍「賀建黨百年」

習近平在兩會參加內蒙古團審議時提到，新中國成立後，內蒙古創造了「齊心協力建包鋼（包頭銅鐵廠）」、「三千孤兒入內蒙」等歷史佳話。

「三千孤兒入內蒙」發生在被內地官方稱為「三年困難時期」（1959至1961年間），當時也是內地「大躍進」和人民公社化運動「反右傾」鬥爭後期。由於當時上海、江蘇、安徽等地育嬰堂（孤兒院）的米糧即將耗盡，官方把政府收養的幾千名孤兒送到食物相對充足的內蒙古。這段歷史後來被詮釋為「流淌着民族大愛的共和國往事」。

《北京日報》昨以「爾冬陞新作再現『三千孤兒入內蒙』往事」為題報道，爾的新作《父輩》正於內蒙古籌備。報道稱，當年前總理周恩來、時任內蒙古自治區政府主席烏蘭夫等人商定，將南方孤兒接到內蒙古交給當地牧民撫養；從1960至1963年，上海及周邊地區的近3000名孤兒經過長途顛簸，跨越半個中國抵達內蒙古，「在超越地域、超越血緣的大愛和溫暖中健康長大」。

爾：故事非常打動我

報道引述爾冬陞稱，聽到故事後「幾乎立即決定」將它搬上大銀幕：「故事非常打動我，它是一個關於愛的故事，也是一個用博大的胸懷和堅韌的力量戰勝危難的故事。」電影預計年內上映。

（2021兩會）