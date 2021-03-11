珠三角樞紐機場選址佛山

正在北京參加全國人大會議的廣東人大代表、佛山市市長朱偉周一（8日）接受《經濟日報》專訪時透露，近日中國民用航空局正式批覆，同意將佛山市高明區更合鎮以北作為廣東省佛山新機場的推薦場址。朱偉表示，新機場規劃飛行區等級為4F級，能夠滿足全球最大民航客機A380的起降。

料2035年竣工 A380可升降

朱偉表示，更合北距離佛山市中心城區56公里，與廣州白雲機場直線距離95公里。佛山新機場近期擬建設一組兩條遠距平行跑道，建設目標年為2035年，目標預測每年機場旅客吞吐量為3000萬人次；遠期預留第三條跑道，建設目標年為2050年，吞吐量預測為6000萬人次以上。

中新社報道，珠三角樞紐機場原稱「珠三角新幹線機場」，項目此前列入中國民用航空發展十三五規劃，是廣東省重點打造「5+4」骨幹機場（5即白雲機場、珠三角新幹線機場、寶安機場、珠海金灣機場、惠州平潭機場；4為湛江機場、韶關機場、梅州機場和揭陽潮汕機場）之一，規劃「與白雲機場共同形成國際航空樞紐」。新機場航空服務網絡將覆蓋廣州、佛山和肇慶，並為珠江西岸、粵西和部分廣西東部地區提供服務，為大灣區世界級機場群建設提供支撐。肇慶市委宣傳部亦稱，新機場距離肇慶主城區僅22公里，未來將有4條高鐵城軌、3條高速和多條幹線經過肇慶連接新機場。

網民：與廣深珠三大機場重疊

有網民指出，若珠三角樞紐機場定位為「廣州第二機場」，離廣州市區太遠，不方便廣州城區的乘客出行。此外，機場配套公路、軌道交通設施欠完善，要走上正軌，還有很長一段時間。若作為國際機場來使用，難免與廣深珠三大機場定位相似，在廣深珠3個機場配套完善的前提下，不具有與其抗衡的影響力。