今年「零」陸生 台私立大學受衝擊

有私校稱轉向日韓印泰招生

「聯合新聞網」報道，據「台灣大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會」統計，去年台灣開設1500個碩博班陸生名額，有721人報名，錄取655人，實際註冊576人，遠低於2019年的2259人。

台灣文化大學教務長方元沂表示，陸生減少後，該校陸生服務組縮減編制，僅留部分人力與大陸學校保持線上交流、座談，同時減少預算，以應對陸生銳減的衝擊。他又說該校亦增加向日韓以至印尼、泰國招生，以分散風險。

規模較小的台灣東吳大學校長潘維大表示，雖然過去該校陸生以短期交換生和學術交流為主，但還是造成4000萬新台幣（約1095萬港元）收入損失。

去年新冠疫情在大陸爆發後，台灣2月初起全面暫停大陸居民赴台。3月左右台高校陸續開學，但陸生返台受阻，大陸教育部當時批評台當局無視陸生訴求，台方其後回應稱是陸方設置政治障礙。台教育部上周表示，會持續透過對口單位溝通，希望能回歸正常。