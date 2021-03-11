美軍印太司令：北京或6年內攻台 倡售武助防衛 趙立堅稱渲染威脅爭軍費

赴國會爭撥款「太平洋威懾倡議」

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，戴維森當日在參議院軍事委員會作證，以爭取國會通過印太司令部2022財政年度的國防預算。據美國海軍研究學會（USNI）報道，新年度國防預算中有46.8億美元（約363億港元）涉去年新設、針對中國的「太平洋威懾倡議」。

戴維森稱中國為美國在21世紀面臨的「最大的長期戰略威脅」，指中國軍方正採取愈來愈多的威脅行動，包括增加在台灣周邊的軍事行動、與印度發生邊境衝突，以及在美方太平洋島嶼附近活動。他說：「我擔心中國正加速實現他們的野心，要取代美國和我們在基於規則的國際秩序中所發揮的領導作用。他們曾說要在2050年前實現這一目標，我擔心他們將目標推前。」

戴維森提到，中國對台灣威脅增加，很可能在不久的將來「入侵」台灣，「我認為這種威脅在10年內，事實上是接下來6年內」。被問到美國是否有必要捍衛台灣，戴維森說，若不採取行動，將損害美國國際地位及作為防衛伙伴的信譽。

戴維森倡重新評估「戰略模糊」

USNI又引述戴維森稱，美方應重新評估過去40年來對台的「戰略模糊」政策（即若大陸對台動武，美國對是否介入保留空間，以令陸台雙方不敢輕舉妄動），並通過持續對台出售武器、協助台軍專業發展等方式幫助台灣增強防禦能力。

針對戴維森稱中國大陸或在6年內攻台，中國外交部發言人趙立堅昨在記者會表示，美方一些人不斷藉台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質上是為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務找藉口。他說，美方應摒棄冷戰零和思維，客觀、理性看待中國發展和國防建設，多做有利於中美互信和地區和平穩定的事。

路透：中美商高層近期會晤

外長王毅周日在人大記者會上，曾針對美台交往有關問題表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是「不可踰越的紅線」，敦促美國政府慎重妥善處理。

另外，路透社周二（9日）引述華府一名高級官員稱，美國正與中國討論兩國「近期」可能舉行的高層會晤。

美媒：布林肯下周阿拉斯加晤楊潔篪

《華爾街日報》報道，美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文，將在下周四及下周五於阿拉斯加的安克雷奇（Anchorage）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外長王毅見面。這將是拜登政府上台後首次中美高層級會面。白宮發言人普薩基昨天較早時在記者會表示，拜登政府與中國有「直接接觸」，但「目前沒有確認任何細節」。